Van Dijk en Wijnaldum met Liverpool onderuit bij Atlético

Saúl Ñiguez maakte al in de vierde minuut het enige doelpunt in het Metropolitano-stadion.

In de thuishaven van Atlético vierde Liverpool op 1 juni vorig jaar groot feest. Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en hun medespelers versloegen daar Tottenham Hotspur in de finale van de Champions League met 2-0. De terugkeer in Madrid verliep voor de 'Reds' echter heel wat minder.

Atlético overrompelde Liverpool in de openingsfase en kwam al vroeg op voorsprong van Saúl, die vrij kon intikken nadat de bal uit een hoekschop van Koke via Liverpool-middenvelder Fabinho voor zijn voeten was gerold.

Liverpool, dat in de Premier League 25 van de 26 wedstrijden heeft gewonnen en één keer gelijkspeelde, ontsnapte aan een grotere achterstand. Angel Correa schoot de bal voorlangs en Alvaro Morata stuitte op de voeten van doelman Alisson Becker. Van Dijk had centraal achterin grote moeite om de Engelse defensie te organiseren.

Liverpool wist pas in de tweede helft wat gevaar te stichten. Mohamed Salah kopte de bal rakelings langs het doel en Jordan Henderson schoot de bal naast. Sadio Mané was toen al gewisseld. De Senegalees, die zaterdag als invaller tegen Norwich City zijn rentree vierde met het winnende doelpunt, bleef na rust achter in de kleedkamer.

Liverpool verloor aan het begin van dit seizoen de strijd om het Community Shield tegen Manchester City (via strafschoppen) en startte de Champions League met een nederlaag bij Napoli (2-0). In de League Cup strandde de ongenaakbare koploper van de Premier League met een veredeld jeugdelftal bij Aston Villa (5-0). Als regerend kampioen van Europa moet Liverpool op 11 maart bij de return tegen Atlético op Anfield uitschakeling in de Champions League zien te voorkomen.