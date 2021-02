Alaaf: RKC speelt degradatiekraker met FC Emmen in knotsgek confettishirt

Het is niet de eerste keer dat de club uit Wolluk tijdens caranaval met een ludieke shirtactie op de proppen komt. Het afgelopen seizoen droeg de ploeg van Fred Grim eveneens eenmalig een ‘carnavalsoutfit’. Het was na de thuiswedstrijd tegen Sparta echter de ploeg uit Rotterdam die met een 0-1 zege de polonaise zou lopen.

Het nieuwe shirt, ontworpen door de kledingsponsor van de nummer vijftien van de Eredivisie, is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen. De basis voor het shirt is confetti in de kleuren geel, blauw en rood, evenals de diagonale sjerp die verwijst naar de kleuren van Waalwijk tijdens carnaval.

Schoenlapperslaand

De zwarte achtergrond staat symbool voor het feit dat het traditionele volksfeest in ‘Schoenlapperslaand’ (de carnavalsnaam van Waalwijk) geen doorgang kan vinden. Zelfs het logo is eenmalig aangepast: de leeuw in het clubembleem is voorzien van een mondkapje.

Ⓒ RKC Waalwijk

RKC hangt in samenwerking met Fonds Gehandicaptensport een goede doelen-actie vast aan de carnavalsstunt. De collectors items worden na afloop van de thuiswedstrijd tegen de nummer achttien uit Drenthe voorzien van een handtekening van de speler die in het shirt heeft gespeeld. Daarna worden ze verloot via MatchWornShirt.com.

Mindervalidetribune

De veiling loopt vanaf het moment dat de wedstrijd om 18.45 uur wordt afgetrapt en loopt tot 21 februari 15.00 uur. RKC hoopt met de opbrengst van de actie geld in te zamelen voor de bouw van een nieuwe mindervalidetribune in het Mandemakers Stadion.

Ⓒ RKC Waalwijk

Ondertussen ligt het speelveld er voor de wedstrijd van vrijdagavond goed bij. Het verwarmde veld is de afgelopen drie dagen met vereende krachten sneeuwvrij gemaakt. Zelfs de voltallige directie van de Brabantse club nam de schep ter hand, zodat Grim en de zijnen zich in het stadion en op echt gras hebben kunnen voorbereiden op de voor de beide clubs zeer belangrijke ontmoeting.