Deaflympics: ’Braziliaanse scheidsrechter een notoire thuisfluiter’

,,De Deaflympics vormen in alle opzichten een uitdagend en enerverend evenement. Geen dag is hetzelfde, maar we slaan ons er ondanks tegenslagen krachtig doorheen. Tegen het grote Brazilië hebben we met Oranje met 1-0 verloren, maar hebben we onze huid duur verkocht.

We hadden een sterke eerste helft met goede kansen. Soms moet je een beetje geluk hebben, maar dat misten we want de ballen vlogen op de lat of net naast. De vrije trap van Mike van der Staal had een goal moeten zijn, maar via de handen van de keeper ging die bal ook op de lat.

Boaz Blume in Brazilië Ⓒ Boaz Blume

Uiteraard weegt het verlies van spelmaker Jelle Threels (knie kapot) en Stan Vermeulen (hersenschudding) zwaar. In de tweede helft werkte de Braziliaanse scheidsrechter ook niet mee. Hij deelde de gele kaarten wel héél makmkelijk uit, alsof hij het Braziliaanse team wat meer gunde. Een supporter van ons noemde hem een notoire ‘thuisfluiter’.

Uitdeelactie

Joost de Kiewit, onze keeper, verrichtte geweldige reddingen. Hij was de beste man van het veld. Als gevolg van de ‘uitdeelactie’ van de scheidsrechter moest onze Goran Trajanov zelfs van het veld.

Het blijft voor onze spelers lastig om goed uit de voeten te kunnen op de moerasachtige veld, want zo betitel ik het ‘weiland’ inmiddels. We bekeken met ons team ook de laatste 20 minuten van Kameroen en Italië in onze poule. Italië won daar met 4-2, maar eveneens op een verschrikkelijk veld. We worden geteisterd door slecht weer.

Hier in Brazilië keken we uiteraard met z’n allen ook de Conference League-halve finale van Feyenoord en dat was een feest om te zien. Ons team bestaat uit een aantal echte Feyenoord-supporters en een aantal Ajacieden. Dat maakte het nog mooier met z’n allen.

Gebak in gezicht

Toen ik wakker werd kreeg ik felicitaties van mijn familie, vrienden en van de spelers. Bij het ontbijt wilde een aantal jongens een verjaardagslied zingen voor mij in de gebarentaal. Maar uiteindelijk kozen ze voor een andere optie: ze hebben gebak in mijn gezicht gegooid. Daar kon ik eigenlijk wel om lachen!

Marc Souten Ⓒ Boaz Blume

In de andere takken van sport raakte judoka Jari Wollrabe geblesseerd maar die gaf niet op. Hij ging vol moed voor de herkansing. Uteindelijk werd hij zevende. Marc Souten kreeg deze week twee lekke banden door stenen op de weg en moest de strijd staken voor de tijdrit. Maar wat een geweldig succes voor hem bij de wegwedstrijd. Daar pakte hij brons. Een reuze spannende finish en iedereen in ons team gunt hem dit moment.