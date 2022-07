Klasbak Popp schiet Duitsland naar finale EK

Popp had al vijfmaal gescoord dit toernooi, en een van die treffers was de openingstreffer tegen Frankrijk kort voor rust. Dat was een verdiende goal, want Duitsland was voor rust de sterkste van de twee topploegen. Het hield Frankrijk goed onder druk en, hoewel de treffer pas laat in de eerste helft viel, was er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Martina Voss-Tecklenburg.

Desalniettemin verschenen er nog voor rust donkere wolken aan de heldere Duitse hemel. Frankrijk drong wat aan en leek via Kadidiatou Diani op gelijke hoogte te komen, al bleek dat uiteindelijk een eigen goal van Merle Frohms te zijn: 1-1.

Diani (l.) juicht voor 1-1, maar krijgt de treffer uiteindelijk niet op haar naam. Ⓒ ANP/HH

Het bleek een forse tik voor de Duitsers, die na de thee zwalkend uit de kleedkamer kwamen. Frankrijk voetbalde er gemakkelijk doorheen, kreeg ook kansen, maar liet jammerlijk na dat overwicht om te zetten in goals.

Zo bleef Duitsland in leven en vocht het zich een kwartier voor tijd naar een nieuwe voorsprong. Wie anders dan Popp positioneerde zich perfect bij een voorzet vanaf rechts, en kopte onherroepelijk raak. De VAR nam nog uitgebreid de tijd om te bekijken of die treffer nog moest worden afgekeurd wegens buitenspel, maar de zienswijze van de scheidsrechter op het veld werd na enige tijd geaccepteerd.

In de slotfase vocht Frankrijk voor wat het waard was, met name via enkele levensgevaarlijke vrije trappen van Wendie Renard, maar Duitsland hield stand en mag zich gaan opmaken voor een prachtige clash op Wembley. Daar wacht komende zondag het meer dan hongerige thuisland onder leiding van Wiegman.