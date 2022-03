ViaPlay duikt met Enfusion na F1, darts en voetbal ook in het Nederlandse kickboksen: ’Een mijlpaal’

Tennis

Ex-tennisser vecht in Kiev tegen de Russen: ’Als ik wapen moet gebruiken, doe ik het’

Over een carrièreswitch gesproken. Nadat Sergei Stakhovsky zijn tennisracket voorgoed opborg na de Australian Open, is de Oekraïener vandaag de dag te vinden in het leger. De Oekraïener verliet zijn woonplaats Boedapest om zijn landgenoten in Kiev te helpen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.