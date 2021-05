Bondscoach Frank de Boer over passeren Ryan Babel voor EK: ’Moeilijk’

De 34-jarige Babel, uitkomend voor Galatasaray, was de afgelopen jaren een vertrouwd gezicht bij Oranje. De 69-voudig international ontbreekt echter in de voorlopige selectie van 34 spelers van De Boer voor het EK, net als Kevin Strootman en Calvin Stengs.

„Ik heb altijd fantastisch met Babel gewerkt, ook bij Ajax”, zegt de bondscoach, die op 26 mei zijn definitieve keurkorps van 26 spelers vrijgeeft. „Ik ken hem goed en weet dat hij naar dit EK heeft uitgekeken. Dat had misschien zijn laatste kunstje kunnen worden.”

Blind en Van Dijk

Daley Blind, revaliderend van een enkelblessure, is wel opgenomen in de voorlopige selectie. „We gaan er van uit dat Daley het gaat redden, gezien de prognoses van de artsen”, zei De Boer. „Hij staat er zelf ook positief in. Maar het kan zijn dat hij gedurende het toernooi pas beschikbaar is, mocht hij een terugslag krijgen.”

Virgil van Dijk maakte woensdag al bekend dat het EK voor hem te vroeg komt. „Ik had niet wekelijks contact met hem, maar ik denk wel om de twee weken”, zei De Boer over zijn aanvoerder, die bijna hersteld is van een zware knieblessure. „Hij heeft de knoop doorgehakt en we hebben afgesproken hoe hij dit naar buiten zou brengen. Het is vooral sneu voor hem. Hij heeft nog nooit een eindtoernooi gespeeld. Maar hij is niet over een dag ijs gegaan. Het EK komt gewoon te vroeg voor hem. Laten we hopen dat we ons voor het WK in Qatar plaatsen, zodat hij er dan wel bij kan zijn.”