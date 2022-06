Premium Het beste van De Telegraaf

Column Anky van Grunsven: ’Dan kan je daar een vriendschap voor het leven aan overhouden’

Door anky van Grunsven

In elke sport is plezier belangrijk, maar zeker in de paardensport. Alle andere broodnodige facetten als aanleg, talent, hard werken, arbeid-rustverhouding en het finetunen van ieder detail zijn net zo essentieel als in andere sporten, maar een paard zal nimmer tot op hoge leeftijd top presteren als hij of zij er geen plezier in heeft.