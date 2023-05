PSG wint met uitgefloten Lionel Messi en heeft Franse titel bijna binnen

Lionel Messi stond weer in de basis bij PSG, nadat hij vorige week vanwege een disciplinaire straf had ontbroken in de met 3-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Troyes. De 35-jarige Argentijn werd geschorst omdat hij een bezoek aan Saudi-Arabië had gebracht terwijl hij had moeten trainen in Parijs.

Messi bood in een videoboodschap zijn excuses aan en mocht begin deze week weer aansluiten bij de selectie van trainer Christophe Galtier. Dinsdag meldde het Franse persbureau AFP dat Messi na dit seizoen transfervrij vertrekt bij PSG en een lucratief contract heeft ondertekend bij een club in Saudi-Arabië. Zijn vader ontkende dat.

Messi werd zaterdag uitgefloten door een deel van de PSG-fans in het Parc des Princes als hij aan de bal was. Dat gebeurde de afgelopen weken wel vaker. Messi speelde tegen Ajaccio de hele wedstrijd, maar kwam niet tot scoren.