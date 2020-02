Frenkie de Jong nog lang niet in kwartfinales CL met FC Barcelona

Bij Barcelona zal de blik nu snel worden verlegd richting competitie. Komende zondagavond verdedigt de ploeg van Quique Setién de koppositie van La Liga op bezoek bij aartsrivaal Real Madrid. De Madrilenen nemen het woensdagavond in de Champions League in eigen huis op tegen Manchester City.

Schoonheid van een treffer Mertens

Dankzij een prachtige treffer van Dries Mertens ging FC Barcelona met een 1-0 achterstand de rust in. De 32-jarige Belg scoorde na een half uur op fantastische wijze, en evenaarde het doelpuntenrecord in het shirt van Napoli. Mertens heeft nu net als Marek Hamsik 121 keer gescoord voor de Napolitanen.

In de tweede helft was het snel gedaan met Mertens. De kleine aanvaller kreeg een tik op z’n voet van Sergio Busquets en moest in de 54e minuut naar de kant. Busquets kreeg een gele kaart en mist het terugduel op 18 maart.

Dries Mertens (tweede van rechts) heeft gescoord. Ⓒ AFP

Nauwelijks drie minuten na de trieste aftocht van Mertens trok Antoine Griezmann de stand gelijk. De Fransman scoorde op aangeven van Nelson Semedo. Maar voorafgaand aan de trefer sprong vooral de schitterende steekpass van Busquets sprong in het oog.

Het was aan José Callejón te wijten dat Napoli in de 62e minuut niet opnieuw de voorsprong nam. De Spanjaard kreeg alle tijd en ruimte om te scoren, maar werd gestuit door Terstegen. Gescoord werd er in het vervolg niet meer. Wel raakte Barcelona ook Arturo Vidal kwijt. De Chileen kreeg geel voor een tackle en vervolgens zijn tweede gele kaart voor het feit dat hij zijn hoofd dicht bij dat van Mario Rui bewoog. De speler van Napoli kreeg ook een gele kaart.