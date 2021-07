Feyenoord treft FC Drita in Conference League

Drita verdedigde een 2-1-voorsprong uit het eerste duel. In de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica stond het lang 0-0 totdat Ardijan Cuculi in de slotfase het enige doelpunt maakte.

Feyenoord speelt volgende week op 22 juli eerst uit in Kosovo. De return is een week later in De Kuip in Rotterdam. De Rotterdammers plaatsten zich via de play-offs voor de Conference League, de nieuwe competitie voor Europese clubteams van de UEFA.