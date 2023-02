Ten Hag haalt uit: ’Tackle op Eriksen hoort niet thuis op het voetbalveld’

De Deen is drie maanden uitgeschakeld en dat zint manager Erik ten Hag allerminst. Op een persconferentie de dag voor de tweede halve finale van de League Cup liet hij zich horen. Hij vond vooral dat de scheidsrechter de spelers meer in bescherming hadden moeten nemen. Carroll werd namelijk niet bestraft en kreeg pas later twee keer geel voor overtredingen op Tyrell Malacia en Casemiro.

„Daar ben ik teleurgesteld over”, zei Ten Hag. „Ik denk dat we in het voetbal grenzen moet stellen, beperkingen, die de spelers beter beschermen. Iedereen wil de beste spelers in actie zien op het veld. Als je dan kijkt naar de tackle op Eriksen en de twee tackles erna, die horen niet thuis op het voetbalveld, omdat je het risico neemt je collega blesseren.”

Overigens denkt Ten Hag niet alleen aan Sabitzer om op het middenveld te spelen. Ook oud-Ajacied Lisandro Martinez, die doorgaans in de verdediging speelt, kan daar uit de voeten. „Dat heeft hij eerder al bewezen. Als manager moet je creatief zijn in dit soort situaties.”

Manchester United ontvangt woensdagavond om 21.00 uur Notthingham Forest op Old Trafford. Vorige week won United de uitwedstrijd al met 0-3.