’We zijn verwend geraakt met podiumplek Max Verstappen’

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.

Voorspelbaar en saai. Zo reageerden zowel Verstappen als Hamilton achteraf. Albers daarentegen vond het een interessante race. „Het was een spannende eerste ronde. Je ziet dat het Bottas wéér niet lukt om de druk op te voeren bij Hamilton.” Van Haren, die in België aanwezig was, vond het meer dan ooit een troosteloos gebeuren in Spa. „Het is een oude bende daar. Normaal wordt het opgeleukt met hordes Nederlandse fans maar zodra dat wegvalt…”

In de podcast gaan Van Haren en Albers in op de rol van Bottas, als tweede coureur naast Lewis Hamilton. Zou de Formule 1 spannender worden als Max Verstappen bij Mercedes gaat rijden? Albers verwerpt dat idee onmiddellijk. „Een team moet goed functioneren en dat lukt niet met twee haantjes naast elkaar. Maar hoe Red Bull het gat tussen Verstappen en Albon nu probeert te dichten is absurd.”

Verder gaat het over het bandenmanagement bij Red Bull, wat volgens Albers te zwaar weegt op het moment. Ook wordt de laatste stand van zaken bij de verschillende teams besproken en komt de typisch Nederlandse gewenning dat Max zo goed presteert aan bod. Is dat de reden dat men nu teleurgesteld is met een derde plek?