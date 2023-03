PSV moet langer wachten: UEFA stelt besluit over veldbestormer uit

PSV heeft recent al een waslijst aan UEFA-boetes geïncasseerd. Iets wat overigens voor vrijwel alle Nederlandse clubs geldt, die in Europa actief zijn. Zo kreeg PSV dit seizoen een boete van 10.000 euro voor het gooien van voorwerpen bij de thuiswedstrijd tegen Arsenal, een boete van 31.000 euro voor het afsteken van vuurwerk door PSV-fans bij de wedstrijd FC Zürich-PSV en een boete van bijna 50.000 euro voor het niet garanderen van de veiligheid van het bezoekende team, het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen bij de thuiswedstrijd tegen Rangers FC. Voor de ongeregeldheden met Eindhovense fans bij Arsenal-PSV, waarbij onder andere met gesloopte stoeltjes en vuurwerk werd gegooid, gaf de UEFA een boete van 40.000 euro en een ban op meereizende supporters voor één uitwedstrijd, waardoor er geen Eindhovense fans mee konden naar FK Bodø/Glimt.

PSV werd in 2001, toen een groep supporters een hek openduwde en het veld opkwam bij de UEFA Cup-wedstrijd tegen 1.FC Kaiserslautern, bestraft met een thuiswedstrijd op honderd kilometer van Eindhoven. PSV week toen voor de thuiswedstrijd tegen Galatasaray uit naar het GelreDome in Arnhem. De huidige PSV-trainer Van Nistelrooy was in 2001 getuige van dat incident, omdat hij als speler actief was in Eindhoven. Van Nistelrooy stond niet op het veld, omdat de Eindhovense club hem, nadat hij was hersteld van een kruisbandblessure, verzuimd had in te schrijven voor het vervolg van het Europese seizoen.