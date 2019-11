Barça bijt zich stuk op Slavia Praag

In Praag had Barcelona eerder nipt gewonnen van Slavia. Barcelona leidt nog wel in Groep F. De voorsprong op Borussia Dortmund en Internazionale is vier punten. Die twee clubs spelen om 21.00 uur tegen elkaar.

Messi

Barcelona kreeg wel genoeg kansen om een doelpunt te maken, maar kreeg de bal er zeer tegen de gewoonte van de Catalaanse club niet in. Messi raakte na een fraaie solo de lat namens de thuisploeg. In de tweede helft stuitte de beste voetballer van de wereld. Ook in de tweede helft kwam Messi ondanks een heel goede mogelijkheid niet tot scoren. Op aangeven van invaller Ansu Fati stuitte de Argentijn op Slavia-doelman Ondrej Kolar.

Drie dagen na de nederlaag in La Liga bij Levante (3-1) kon Barcelona opnieuw niet overtuigen. In defensief opzicht rammelde het aan alle kanten bij de Catalanen, die in de openingsfase ontsnapten aan een tegentreffer. Verdediger Gerard Piqué van Barcelona moest al vroeg in de wedstrijd een gele kaart incasseren, zijn derde al in de groep, waardoor hij is geschorst voor het volgende duel met Borussia Dortmund.