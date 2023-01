Australian Open verliest na Nadal ook favoriet Ruud, Jabeur uitgeschakeld bij vrouwen

Met Ruud verliest het Australische grandslamtoernooi al in een vroeg stadium zijn tweede hoogst geplaatste speler. Woensdag verloor titelhouder Rafael Nadal van de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Ruud en Nadal speelden enkele weken voor de Australian Open nog vijf demonstratiepartijen tegen elkaar in Zuid-Amerika. Ruud was eerder deze maand, net als Nadal ook actief in de strijd om de United Cup, en verloor vervolgens in Auckland van de Serviër Laslo Djere. „Het is nu heel makkelijk om te zeggen dat de voorbereiding van Rafa en mij niet ideaal was”, vertelde Ruud. „Maar aan de andere kant zie ik geen reden waarom het hier niet goed had kunnen gaan. Het is soms gewoon toeval. Er zijn ook zoveel goede spelers van wie je kunt verliezen.”

Maar, erkende Ruud, de voorbereiding op het eerste grandslamtoernooi van het jaar zal worden geëvalueerd. „Ik ga met mijn begeleiders bespreken hoe we het aan het einde van dit jaar zullen aanpakken.”

Caroline Garcia. Ⓒ AFP

Roeblev

De als vijfde geplaatste Andrej Roeblev bereikte eveneens de derde ronde. Hij versloeg in vier sets de Fin Emil Ruusuvuori: 6-2 6-4 6-7 (2) 6-3.g. Tijdens de wedstrijd leek het erop dat de Rus zich ergerde aan een Oekraïense vlag in het publiek. Hij had echter geen problemen met het tonen van de vlag, maar met het gedrag van de supporters.

Bron: discovery+

Moeizame zege Garcia

Caroline Garcia heeft zich geplaatst voor de derde ronde. De Française, als vierde geplaatst in Melbourne, had de grootste moeite met de jonge Canadese Leylah Fernandez. Garcia was op de belangrijke punten net iets beter: 7-6 (5) 7-5. Ze treft nu de Duitse Laura Siegemund.

Garcia (29) keek in de tiebreak van de eerste set tegen een 4-0-achterstand aan, maar redde zich uit die benarde situatie. In de tweede set brak ze bij een stand van 5-5 de opslag van de 20-jarige Fernandez, de nummer 40 van de wereld. Daarna serveerde de Française de partij uit. „Ze speelde erg goed en ik kwam niet in mijn ritme. Ik heb echt voor elk punt moeten knokken”, zei Garcia na de partij.

Jabeur sneuvelt

De Tunesische Ons Jabeur is in de tweede ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De nummer 2 van de wereld verloor met 1-6 7-5 1-6 van de Tsjechische Marketa Vondrousova.

De 28-jarige Jabeur, die vorig jaar nog de finales van Wimbledon en de US Open bereikte, kwam in Melbourne nooit verder dan de kwartfinales. Ook dit jaar had ze het lastig en had ze in de eerste ronde al drie sets nodig tegen de Sloveense Tamara Zidansek.

Jabeur druipt teleurgesteld af. Ⓒ ANP/HH

Jabeur kwam er in de eerste set amper aan te pas. Ze leverde twee keer haar service in en zag Vondrousova na 25 minuten de set binnenhalen op haar tweede setpoint, 1-6. De nummer 2 van de ranking herpakte zich in de tweede set. Hoewel ze zelf opnieuw twee keer werd gebroken, forceerde ze drie breaks bij haar tegenstandster, 7-5.

De opleving van Jabeur bleek van korte duur. Vondrousova snelde in de derde set naar een 5-0-voorsprong, voordat Jabeur nog wat terugdeed. Met een vierde break verzekerde de mondiale 86 uit Tsjechië zich echter van de overwinning.