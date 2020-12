Memphis Depay benut strafschop maar laat punten liggen met Lyon

Memphis Depay startte op de bank, maar kwam in de 55e minuut bij een achterstand van zijn ploeg alsnog in het veld. De aanvaller benutte in de 69e minuut een strafschop. Maxwel Cornet, ook een invaller, zorgde in de 81e minuut voor de 2-1 van Lyon. De gelijkmaker viel diep in blessuretijd. Romain Faivre scoorde uit een penalty.

Paris Saint-Germain won met 2-0 van RC Lens door treffers van Kylian Mbappé (strafschop) en Moise Kean. Olympique Marseille verloor met 2-1 bij Stade Rennes. Kevin Strootman deed de laatste 20 minuten mee.

Lille, dat eerder op woensdag Dijon met 2-0 versloeg, is koploper met 32 punten uit vijftien duels. Paris Saint-Germain heeft nu 31 punten en Olympique Lyon 30.