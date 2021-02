Hoe een verzwegen coronatest uitgroeide tot een daverende hockeyrel

Jip Janssen, strafcornerkanon van Kampong en hoofdrolspeler in de grootste hockeyrel in decennia. Ⓒ Koen Suyk

UTRECHT - Hij was ’een beetje dom geweest’, Jip Janssen. Maar pas écht dom, oliedom zelfs, was zijn club Kampong. De Utrechtse vereniging liet de 23-jarige international op 25 september meespelen in het uitduel met Tilbug, ook al was Janssen in afwachting van een coronatest. Het strafcornerkanon verliet in allerijl het sportcomplex toen in de rust bleek dat hij positief was. Het leidde tot de grootste hockeyrel in decennia. Vanavond wordt het gewraakte duel overgespeeld, zonder de geschorste Janssen. Een reconstructie.