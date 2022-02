Live Eredivisie: Berghuis brengt Ajax terug in wedstrijd tegen Eagles

Bekijk de statistieken van alle wedstrijden in het Eredivisie-match center.

Ajax begint met Rensch, Schuurs en Onana tegen Eagles

Ajax begint om 16.45 uur met Perr Schuurs en Devyne Rensch aan de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Beide verdedigers vervangen Jurriën Timber en Noussair Mazraoui.

Mazraoui zit op de bank. Timber behoort niet tot de selectie. Hij is mogelijk niet ongeschonden uit de uitwedstrijd van woensdag tegen Benfica (2-2) in de Champions League gekomen.

Ryan Gravenberch moet weer plaatsmaken voor Davy Klaassen. André Onana verdedigt zoals zaterdag al aangekondigd het doel van Ajax. Dat komt omdat Remko Pasveer, Jay Gorter en Maarten Stekelenburg geblesseerd zijn.

Opstelling Ajax: Onana; Rensch, Schuurs, Martínez en Blind; Álvarez, Klaassen en Berghuis; Antony, Haller en Tadic.

Sparta Rotterdam - PSV

PSV heeft zondagmiddag op bezoek bij Sparta optimaal weten te profiteren van de nederlaag van Feyenoord eerder op de middag. De Eindhovenaren worstelden lang met een energiek Sparta, maar werden door een rode kaart van Arno Verschueren in het zadel geholpen. Meer dan een magere zege werd het op Het Kasteel niet: 1-2.

AZ - Feyenoord 2-1

AZ is Feyenoord in de Eredivisie tot op drie punten genaderd. De Alkmaarders kwamen voor rust op een 2-0 voorsprong door twee benutte strafschoppen van Jesper Karlsson, waarna Dani de Wit zijn 3-0 afgekeurd zag worden. Na rust zette Lutsharel Geertruida de aansluitingstreffer op het bord, maar genoeg was dat niet voor Feyenoord om een resultaat te boeken.

Vitesse - NEC 4-1

De Gelderse derby is ten prooi gevallen aan Vitesse. De Arnhemmers kwamen na rust op stoom en dankten onder anderen Alois Oroz, die met twee treffers de grote man werd. De beslissende 3-1 maakte de Kroaat met een spectaculaire omhaal. Thomas Buitink gooide de wedstrijd vervolgens definitief in het slot.

SC Cambuur - Fortuna Sittard 2-1

Tom Boere heeft SC Cambuur met twee doelpunten een overwinning op Fortuna Sittard bezorgd: 2-1. De Limburgers kwamen in Leeuwarden op voorsprong, maar de wedstrijd kantelde nadat de 0-2 van Fortuna op advies van de VAR om onduidelijke redenen was afgekeurd.

FC Groningen - Willem II 1-0

Bjorn Meijer hielp FC Groningen met een rake kopbal aan een thuiszege op Willem II. De 18-jarige verdediger scoorde in de 14e minuut na een een afgemeten voorzet van Bart van Hintum. De noordelingen bekleden de tiende positie en blijven in de race om deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

Heracles Almelo - PEC Zwolle 2-0

PEC Zwolle slaagde er niet in om de laatste plaats te verlaten. De formatie van Dick Schreuder ging voor het eerst in 2022 onderuit; Heracles Almelo was met 2-0 te sterk door goals van Luca de la Torre en Sinan Bakis.

RKC Waalwijk en FC Twente openden vrijdagavond de 24e speelronde. Dimitros Limnios bezorgde de tukkers in de slotminuut de winst (1-2), nadat Jens Odgaard de openingstreffer van Ricky van Wolfswinkel ongedaan had gemaakt.

