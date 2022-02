LIVE Eredivisie: FC Twente slaat in slotfase toe bij RKC: 2-1

Bekijk de statistieken van alle wedstrijden in het Eredivisie-match center.

RKC Waalwijk en FC Twente openen het Eredivsie-weekend. Beide ploegen hielde aan de wedstrijd van vorige week een punt over. RKC speelde gelijk tegen NEC, terwijl FC Twente een punt uit het vuur sleepte tegen Heracles.

Beladen topper

AZ-Feyenoord is niet alleen cruciaal in de strijd om plekken 2 tot en met 4, ook keert trainer Arne Slot voor het eerst terug bij zijn oude werkgever. Slot, die vrijdag zijn contract bij Feyenoord verlengd zag worden, en zijn assistent Marino Pusic waren vorig seizoen nog actief in Alkmaar. AZ stuurde het tweetal echter weg toen bekend werd dat zij in gesprek waren met Feyenoord.

De heenwedstrijd in De Kuip leek lange tijd in een doelpuntloos gelijkspel te eindigen. Feyenoord-spits Cyriel Dessers sloeg echter in blessuretijd toe (1-0).

Programma

Vrijdag

20.00 uur: RKC Waalijk - FC Twente

Zaterdag

16.30 uur: Heracles Almelo - PEC Zwolle

18.45 uur: FC Groningen - Willem II

21.00 uur: SC Cambuur - Fortuna Sittard

Zondag