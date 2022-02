Live Eredivisie: PSV op achterstand bij Sparta

Bekijk de statistieken van alle wedstrijden in het Eredivisie-match center.

Sparta Rotterdam - PSV

PSV begint om 14.30 uur met Yorbe Vertessen in de ploeg aan de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De snelle Belgische aanvaller vervangt de geblesseerde Cody Gakpo.

Aanvallers Carlos Vinícius en Bruma zitten op de bank bij PSV. Joey Veerman krijgt op het middenveld de voorkeur boven Érick Gutiérrez.

Opstelling PSV: Drommel; Mauro, Teze, Boscagli en Max; Veerman, Götze en Sangaré; Madueke, Zahavi en Vertessen.

AZ - Feyenoord 2-1

AZ is Feyenoord in de Eredivisie tot op drie punten genaderd. De Alkmaarders kwamen voor rust op een 2-0 voorsprong door twee benutte strafschoppen van Jesper Karlsson, waarna Dani de Wit zijn 3-0 afgekeurd zag worden. Na rust zette Lutsharel Geertruida de aansluitingstreffer op het bord, maar genoeg was dat niet voor Feyenoord om een resultaat te boeken.

Bekijk ook: Feyenoord door strafschoppen onderuit bij AZ

Vitesse - NEC 4-1

De Gelderse derby is ten prooi gevallen aan Vitesse. De Arnhemmers kwamen na rust op stoom en dankten onder anderen Alois Oroz, die met twee treffers de grote man werd. De beslissende 3-1 maakte de Kroaat met een spectaculaire omhaal. Thomas Buitink gooide de wedstrijd vervolgens definitief in het slot.

Bekijk ook: Vitesse na Europese weelde ook de baas in Gelderland

SC Cambuur - Fortuna Sittard 2-1

Tom Boere heeft SC Cambuur met twee doelpunten een overwinning op Fortuna Sittard bezorgd: 2-1. De Limburgers kwamen in Leeuwarden op voorsprong, maar de wedstrijd kantelde nadat de 0-2 van Fortuna op advies van de VAR om onduidelijke redenen was afgekeurd.

FC Groningen - Willem II 1-0

Bjorn Meijer hielp FC Groningen met een rake kopbal aan een thuiszege op Willem II. De 18-jarige verdediger scoorde in de 14e minuut na een een afgemeten voorzet van Bart van Hintum. De noordelingen bekleden de tiende positie en blijven in de race om deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

Heracles Almelo - PEC Zwolle 2-0

PEC Zwolle slaagde er niet in om de laatste plaats te verlaten. De formatie van Dick Schreuder ging voor het eerst in 2022 onderuit; Heracles Almelo was met 2-0 te sterk door goals van Luca de la Torre en Sinan Bakis.

RKC Waalwijk en FC Twente openden vrijdagavond de 24e speelronde. Dimitros Limnios bezorgde de tukkers in de slotminuut de winst (1-2), nadat Jens Odgaard de openingstreffer van Ricky van Wolfswinkel ongedaan had gemaakt.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Beladen topper

AZ-Feyenoord is niet alleen cruciaal in de strijd om plekken 2 tot en met 4, ook keert trainer Arne Slot voor het eerst terug bij zijn oude werkgever. Slot, die vrijdag zijn contract bij Feyenoord verlengd zag worden, en zijn assistent Marino Pusic waren vorig seizoen nog actief in Alkmaar. AZ stuurde het tweetal echter weg toen bekend werd dat zij in gesprek waren met Feyenoord.

Bekijk ook: Feyenoord verlengt contract Arne Slot met een seizoen

De heenwedstrijd in De Kuip leek lange tijd in een doelpuntloos gelijkspel te eindigen. Feyenoord-spits Cyriel Dessers sloeg echter in blessuretijd toe (1-0).

Programma & uitslagen speelronde 24

Vrijdag

RKC Waalwijk - FC Twente 1-2

Zaterdag

Heracles Almelo - PEC Zwolle 2-0

FC Groningen - Willem II 1-0

SC Cambuur - Fortuna Sittard 2-1

Zondag