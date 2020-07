’Michael van Gerwen kwam niet opdagen’

Het is Michael van Gerwen opnieuw niet gelukt om de World Matchplay op zijn naam te schrijven. Een zeldzaam slecht optreden kostte hem dinsdagavond in Milton Keynes de kop tegen Simon Whitlock. „Michael is de beste speler op deze aarde, maar hij had een offday. Hij kwam niet opdagen. Daar heb ik gebruik van gemaakt”, luidde de conclusie van de winnaar uit Australië.