’Diego Maradona verdiende bakken met geld, maar stierf arm’

Maradona voetbalde voor clubs als Boca Juniors, FC Barcelona en Napoli en tekende lucratieve sponsorcontracten bij merken als Puma. Ook boerde hij goed als trainer in het Midden-Oosten. Toch stond er volgens berichten slechts een kleine 85.000 euro op zijn bankrekening.

„Maradona had een gat in zijn hand, maar veel van zijn geld werd ook min of meer gestolen door misleiding. Het enige wat men hoefde te doen was vragen en Diego gaf.”

Advocaat Angelo Pisani stond Maradona bij in zijn strijd tegen de Italiaanse belastingdienst. Ook hij deelt de mening van Ventura. „Als je wil weten waar het geld van Maradona heen is gegaan, moet je praten met de mensen die hem omringden en misbruikten.”

Anderzijds laat Maradona een schat aan eigendommen na. Italiaanse en Argentijnse media reppen over juwelen, stukken land, diverse gebouwen in Buenos Aires, zes luxe auto’s (waaronder een BMW, Audi en Rolls Royce), project in Cuba en Italië, een voetbalschool in China en imagorechten. Bij elkaar zouden die ruim 165 miljoen euro waard zijn.

Tranen

De eerste wedstrijden in de Argentijnse Primera División na de dood van Diego Maradona stonden dit weekeinde in het teken van de voetbalvedette. Hier en daar werd een traantje gelaten om de volksheld die woensdag overleed aan de gevolgen van hartfalen.

Spelers van Racing en Unión de Santa Fe betraden het veld in het tricot van het Argentijnse elftal met het rugnummer 10. Tijdens de warming-up was het nummer Live is Life te horen, een lied dat onlosmakelijk verbonden is aan Maradona. Hij deed er als speler van Napoli in een uitwedstrijd tegen Bayern München een legendarische opwarming op. Kort voor de aftrap verzamelden de spelers van Racing en Unión zich rond de middencirkel om een minuut te applaudisseren voor de overleden held.

„Hij was groot”, zei Racing-middenvelder Walter Montoya, terwijl de tranen over zijn wangen rolden. „Hier zijn geen woorden voor.”

Zege Gimnasia

Gimnasia, de club waar Maradona trainer was tot hij begin november een operatie moest ondergaan vanwege een bloedprop in zijn hersenen, zag de zege op Velez als een goed eerbetoon. Voor de aftrap was er veel emotie bij spelers en coach. „Het was heel gek om te voetballen, omdat we nog steeds aan het bijkomen zijn van deze klap”, zei middenvelder Victor Ayala na de wedstrijd. „Maar we hebben gedaan wat Diego ons geleerd heeft. Voor ons was hij als een vader. Hij moet trots zijn als hij ons nu van boven ziet.”