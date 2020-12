Irritaties Ronald Koeman na uitspraken Barça-baas Carlos Tusquets

„We weten wat de situatie rond Lionel is”, aldus Koeman op een persconferentie in aanloop naar het competitieduel bij Cádiz dit weekend.

„Als er iemand is die een beslissing moet nemen over zijn toekomst dan is dat Lionel zelf. Het maakt me niet uit wat er buiten de club over wordt gezegd, maar commentaar van binnenuit helpt ons niet om de rust te bewaren die we nodig hebben om ons werk te doen. We hebben niet in de hand wat buitenstaanders zeggen, maar het is een ander verhaal als het uit eigen huis komt.”

Messi wilde afgelopen zomer weg bij de club, maar kwam daar met de nodige tegenzin toch van terug. De 33-jarige Argentijnse sterspeler kan nu transfervrij vertrekken bij FC Barcelona als zijn contract in juni afloopt.

Zaterdagavond (21.00 uur) speelt Barcelona de uitwedstrijd tegen het gepromoveerde Cádiz. De Catalanen staan zevende op de ranglijst in La Liga, en missen tegen de club uit Andalusië de geblesseerden Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Sergi Roberto en Ansu Fati.