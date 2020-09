Live Tour de France: Peloton trekt Pyreneeën in

Doet Jumbo-Visma met Primoz Roglic en Tom Dumoulin de verwachte greep naar de macht? Laat geletruidrager Adam Yates zien dat hij daadwerkelijk een geduchte concurrent is voor de eindzege? Is Egan Bernal beter dan hij in de eerste zeven dagen liet blijken? Allemaal vragen die in de bergketen tussen Frankrijk en Spanje beantwoord gaan worden.

Volg de achtste etappe van de Tour de France van minuut tot minuut via de live widget van Telesport.

Michael Boogerd Ⓒ Rias Immink

Michael Boogerd

Boogerd verwacht dat Roglic zich gaat laten zien in de korte ritjes, die juist om die reden loodzwaar gaan zijn.

„Omdat het kort is, wordt er vaak harder gereden en dan gaat het op de laatste klim, de Col de Peyresourde, uit elkaar getrokken worden. De afdaling daarna gaat niet van invloed zijn, want dat is een brede weg waar geen winst te halen is”, zegt hij over de etappe van zaterdag.

Bekijk ook: Slechts drie Nederlandse ritzeges ooit in vervloekte Pyreneeën

Het profiel van de achtste etappe van de Tour de France. Ⓒ Le Tour

Etappe 9

„Zondag kan het een nog spectaculairder ritje worden”, stelt Boogerd, vooruitblikkend op etappe 9. „Eveneens een vlot koersverloop en dit is de etappe voor de eerste rustdag. Dan gaan de klassementsrenners zich wel laten gelden. De Col de Marie Blanque (7,7km à 8,6%) is geen lange klim, maar wel heel pittig. En de afdaling daarna is technisch, dus goede dalers kunnen hier wel voordeel halen. Roglic kan dat goed en Alaphilippe is wel iemand die voor ritwinst kan gaan.”

Het profiel van de negende etappe van de Tour de France. Ⓒ Le Tour

Tom Dumoulin

Dumoulin verwacht een pittige eerste Pyreneeënrit. „Ik denk wel dat er een aantal ploegen in de Pyreneeën willen nagaan waar ze staan. Misschien wij ook wel. Als er zich kansen voordoen, moet je die grijpen. Ik voel me in ieder geval goed en kijk er naar uit. De Pyreneeën zijn niet super lastig dit jaar en het gaat slechts om twee ritten, maar ik verwacht wel dat er serieus gekoerst zal worden, vooral vandaag”, zei de renner van Jumbo-Visma vooraf.

Bekijk hier de uitslagen van de eerste etappes, de klassementen en het resterende rittenschema in de Tour de France.