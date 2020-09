Live Tour de France: Tom Dumoulin gelost

De opwarmertjes naar Orcières-Merlette en Mont Aigoual zorgden nog niet voor het gehoopte vuurwerk in deze Tour de France. Twee aankomsten bergop, waar grote verschillen tussen de favorieten uitbleven. Met dit weekeinde twee zware Pyreneeën-ritten op het Tour-menu kan niemand echter meer verstoppertje spelen.

Doet Jumbo-Visma met Primoz Roglic en Tom Dumoulin de verwachte greep naar de macht? Laat geletruidrager Adam Yates zien dat hij daadwerkelijk een geduchte concurrent is voor de eindzege? Is Egan Bernal beter dan hij in de eerste zeven dagen liet blijken? Allemaal vragen die in de bergketen tussen Frankrijk en Spanje beantwoord gaan worden.

Thibaut Pinot

Thibaut Pinot kreeg in ieder geval een pijnlijk antwoord. De Franse kopman van Groupama-FDJ moest op de Port de Balès, op 53 kilometer van de finish al lossen.

Het profiel van de achtste etappe van de Tour de France. Ⓒ Le Tour

Giacomo Nizzolo

De Italiaan Giacomo Nizzolo moest zelfs opgegeven. De renner van NTT Pro Cycling Team stapte af tijdens de beklimming van de Col de Menté, de eerste Pyreneeëncol van deze Tour.

Giacomo Nizzolo is zaterdag afgestapt. Ⓒ REUTERS

Nizzolo werd kort voor de start van de Tour nog Europees kampioen in het Franse Plouay. De Tourorganisatie meldde dat de Italiaan te veel last ondervindt van een knieblessure. Vorig jaar stapte hij in de Pyreneeën ook af, toen in de twaalfde etappe.

Primoz Roglic behaalde in deze Tour al een ritzege. Ⓒ EPA

Tom Dumoulin

Dumoulin verwachtte op voorhand een pittige eerste Pyreneeënrit. „Ik denk wel dat er een aantal ploegen in de Pyreneeën willen nagaan waar ze staan. Misschien wij ook wel. Als er zich kansen voordoen, moet je die grijpen. Ik voel me in ieder geval goed en kijk er naar uit. De Pyreneeën zijn niet super lastig dit jaar en het gaat slechts om twee ritten, maar ik verwacht wel dat er serieus gekoerst zal worden, vooral vandaag”, zei de renner van Jumbo-Visma vooraf.

