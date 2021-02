Heerenveen schakelt in krankzinnig bekerduel Feyenoord uit

Het was van tevoren zaak voor de Feyenoord-coach om ervoor te zorgen dat zijn ploeg niet op een zelfde manier voor de dag kwam als enkele weken terug, toen ze kansloos onderuit ging in het Abe Lenstra-stadion. Het bleek de eerste 45 minuten aan dovemansoren gericht.

Een onoplettendheid in de Rotterdamse verdediging zorgde ervoor dat Rami Kaib op aangeven van Mitchel van Bergen opeens vrij mocht opduiken voor Nick Marsman, die de licht geblesseerde Justin Bijlow verving. Maar ook hij kon de 1-0 voor Heerenveen niet voorkomen in de 15e minuut.

Rami Kaib maakt de 1-0 voor Heerenveen. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord kreeg wel wat kansjes, maar was eigenlijk net als enkele weken eerder niet bij de les op het belabberde veld in Friesland.

Donderspeech

Vlak voor rust stond Henk Veerman verbazingwekkend vrij in de zestienmeter van Feyenoord. Een breedtepass van Lutsharel Geertruida leidde dit in, waarna Van Bergen Veerman vond. Die rondde koeltjes af: 2-0. Toch? Nee, dus. De goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Daar kwam het elftal van Advocaat heel goed weg. De rust werd derhalve met een 1-0 tussenstand bereikt. Feyenoord liet net niets zien in Heerenveen.

Advocaat zal een donderspeech gehouden hebben, want er kwam een ander Feyenoord na rust op het veld. Dit resulteerde al vrij snel in de gelijkmaker van Bryan Linssen, op aangeven van Jens Toornstra.

Bryan Linssen tekende de gelijkmaker aan. Ⓒ ANP/HH

Wonderlijk kwartier na rust

Sowieso stond het eerste kwartier na rust bol van incidenten. Zo ging de bal op de stip na volgens de leidsman wild inkomen van Marsman. Joey Veerman zette zich achter de bal, zag Marsman de bal stoppen en in de rebound stopte Eric Botteghin op wonderlijke wijze de al voor de lijn.

Alleen, de assistent-scheidsrechter had Marsman te vroeg van zijn lijn zien gaan en de penalty moest opnieuw genomen worden. De VAR had dit anders gezien en dus bleef het toch 1-1.

Rood Berghuis

Omdat Heerenveen het niet deed, draaide Feyenoord het duel wel om aan de andere kant. Steven Berghuis scoorde na een fraaie aanval de 1-2, enkele minuten later leek Geertruida het bekerduel te beslissen: 1-3. En het was pas de 61e minuut.

Berghuis wist het vijf minuten later wel weer spannend te maken, door een wilde tackle. Het leverde hem zijn tweede gele en dus rode kaart op. Hij dupeerde zijn ploeg hier wel enorm mee, bleek later.

Invaller Nygren het goudhaantje in dwaze slotfase

Invaller Benjamin Nygren maakte het in minuut 81 nog spannend door de 2-3 aan te tekenen. Het leed werd nog erger voor Feyenoord. Siem de Jong mocht in de 87e minuut op een presenteerblaadje de 3-3 aantekenen. Feyenoord was het helemaal kwijt sinds de rode kaart van Berghuis.

Nygren mocht zijn tweede en de winnende maken in de 89e minuut, toen Henk Veerman met een slim duwtje Marsman de bal liet loslaten, waardoor Nygren kon scoren: 4-3. De VAR keek er nog naar, maar hij telde. En de zege telt zeker voor Heerenveen, dat het door de stunt mag opnemen tegen Ajax in de halve finale.