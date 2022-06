Sport kort: Jan Dijkema door Koreaan opgevolgd als voorzitter ISU

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Koreaan Kim volgt Dijkema op als voorzitter schaatsunie ISU

08.36 uur: De Koreaan Jae-youl Kim volgt Jan Dijkema op als voorzitter van de internationale schaatsunie ISU. Op het congres van de ISU in de Thaise stad Phuket won Kim de voorzittersverkiezing. Dijkema (77) was zes jaar de baas van de mondiale bond. De geboren Drent volgde in 2016 de Italiaan Ottavio Cinquanta op, die 22 jaar voorzitter was geweest.

Bij de verkiezing waren vier kandidaten om Dijkema op te volgen. Kim won al in de eerste ronde met 77 van de 119 stemmen en versloeg daarmee de kandidaten uit de Verenigde Staten, Finland en Servië. „Ik ben heel verrast door jullie overweldigende steun”, zei de eerste Aziatische voorzitter van de ISU in zijn speech. „Ik wil een voorzitter zijn voor alle landen, ongeacht hoe groot die zijn en uit welke regio ze komen. We zijn een familie, samen kunnen we onze sport laten groeien.”

De 53-jarige Kim was eerder voorzitter van de Koreaanse schaatsbond en zat in het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. Hij maakt sinds 2016 deel uit van het bestuur van de ISU. Kim is de twaalfde voorzitter van de internationale bond.