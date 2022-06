Sport Kort: Volleyballers winnen in Nations League wel van Iran

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Volleyballers winnen in Nations League wel van Iran

21:49 uur De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League in drie sets gewonnen van Iran. De eerste matchpoints waren nog niet aan de ploeg van Roberto Piazza besteed, maar toen een inzet van Nimir Abdelaziz via het blok buiten de lijnen ging was de derde set alsnog binnen: 26-24 25-21 25-21. Oranje verloor eerder van de Verenigde Staten (3-0) en Japan (3-1) in Brazilië.

De eerste set gingen de ploegen lang gelijk op, maar in de twee volgende sets was het Nederlands team in de slotfase het sterkst.

Zondag volgt in Brasilia, de hoofdstad van Brazilië, nog een duel met Australië in de Nations League.

Murray bereikt halve finale Stuttgart door zege op Tsitsipas

18.45 uur: Andy Murray heeft op het grastoernooi van Stuttgart de als eerste geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas uitgeschakeld in de kwartfinales. De Schotse voormalige nummer 1 van de wereld en tweevoudig winnaar van Wimbledon bereikte voor het tweede toernooi op rij de halve finales, opnieuw op gras. Hij won met 7-6 (4) 6-3 van Tsitsipas.

De 35-jarige Murray is de nummer 68 van de wereldranglijst. Hij won Wimbledon in 2013 en in 2016 en pakte op het gras in Londen in 2012 ook zijn eerste van twee olympische titels.

In de eerste set won Murray in de tiebreak nadat beide spelers geen breaks hadden gepakt. In de tweede set won de Schot een keer de opslagbeurt van Tsitsipas. Dat was voldoende voor de zege. Murray neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van de partij tussen de Australiër Nick Kyrgios en de Hongaar Marton Fucsovics.

FIFA sluit zaak tegen Oranje-tegenstander Ecuador

17.39 uur: Wereldvoetbalbond FIFA heeft het protest van Chili tegen Ecuador, tegenstander van Nederland op het WK in Qatar, verworpen. De bond had een onderzoek ingesteld na een klacht van Chili dat rechtsback Byron Castillo die voor Ecuador uitkwam geboren is in Colombia en niet speelgerechtigd zou zijn geweest.

Na analyse van de inzendingen van alle partijen heeft de disciplinaire commissie van de FIFA besloten om het onderzoek tegen de Ecuadoraanse voetbalbond (FEF) te sluiten, meldt FIFA. Beide partijen kunnen een uitgebreide motivatie van de commissie opvragen. Het is mogelijk om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Chili wilde dat de acht duels waarin de voetballer in actie was gekomen zouden worden omgezet in een nederlaag. Daarmee zou het land boven Ecuador eindigen in de WK-kwalificatie en naar het WK mogen gaan.

Ecuador zit met Nederland en Senegal ingedeeld bij gastland Qatar. De nationale selectie van bondscoach Louis van Gaal neemt het in de tweede groepswedstrijd op 25 november op tegen Ecuador. Oranje opent het WK op 21 november met de wedstrijd tegen Senegal.

Longo Borghini wint etappe Women’s Tour, Brown behoudt leiding

17.17 uur: De Italiaanse Elisa Longo Borghini heeft de heuvelachtige voorlaatste etappe van de Women’s Tour door Groot-Brittannië gewonnen. De 30-jarige renster van Trek-Segafredo bleek na ruim 106 kilometer naar Black Mountain de sterkste bergop naar de finish. In de laatste kilometers probeerde Longo Borghini een paar keer weg te rijden bij haar concurrenten, maar die bleven in haar wiel. De Poolse Katarzyna Niewiadoma eindigde vlak achter de Italiaanse, voor klassementsleidster Grace Brown uit Australië.

Zo behield Brown de leiderstrui, die zij donderdag overnam van Lorena Wiebes. De Nederlandse zakte donderdag door een mindere rit naar de achtste plaats. Brown heeft nu voor de eindzege vooral concurrentie van Niewiadoma en Longo Borghini. Zaterdag is de zesde en laatste etappe, die eindigt in Oxford.

Rentree BMX’ster Merel Smulders bij wereldbeker op Papendal

15.33 uur: BMX’ster Merel Smulders maakt dit weekeinde bij de wereldbeker op Papendal haar rentree. De 24-jarige Smulders, die vorig jaar brons pakte op de Olympische Spelen van Tokio, stond lange tijd aan de kant vanwege rugklachten. „Het wordt echt een testwedstrijd, ik wil mezelf niet te veel druk opleggen”, zegt Smulders in een vlog met haar zus Laura.

„Eigenlijk had ik pas eind juli op de WK mogen meedoen. Maar het gaat best goed en daarom mag ik één dag hier in actie komen. Ik train iedere dag op deze baan. Als ik het ergens kan proberen, dan is het hier wel”, aldus Smulders, die vorig najaar bij de WK in eigen land brons pakte. Judy Baauw reed naar het zilver, de wereldtitel ging naar de Britse Bethany Shriever die in Tokio ook al olympisch goud had gewonnen.

De zusjes Smulders en Baauw doen bij de wereldbeker op Papendal alle drie mee. Bij de mannen bestaat de Nederlandse afvaardiging uit Dave van der Burg, Mitchel Schotman, Jay Schippers en Justin Kimmann, het broertje van olympisch- en wereldkampioen Niek Kimmann. Hij ontbreekt in Arnhem. Kimmann (26) heeft een paar weken rust genomen. Hij ontbrak daardoor eind vorige maand al bij de eerste wereldbeker in Glasgow. Laura Smulders won toen beide wedstrijden bij de vrouwen.

Arantxa Rus verliest in kwartfinales op gravel Valencia

14.48 uur: Voor Arantxa Rus zit het graveltoernooi van Valencia er op. De 31-jarige Nederlandse moest het in de kwartfinales van het WTA 125-toernooi afleggen tegen de Zweedse Mirjam Björklund: 6-3 6-7 (4) 2-6.

Björklund (23) is de nummer 134 van de wereld, Rus staat op plek 77. De Westlandse gaf het toernooi in Spanje op haar favoriete gravel de voorkeur boven het grastoernooi van deze week in Rosmalen. „Omdat er op Wimbledon toch geen punten te verdienen zijn, trek ik mijn gravelseizoen liever nog even door”, zei Rus vorige maand na haar uitschakeling in de eerste ronde van Roland Garros. Ze bereikte in Valencia zonder setverlies de kwartfinales, maar na winst van de eerste set ging het mis tegen Björklund.

Rus bereikte wel de finale van het dubbelspel. Met de Russin Alexandra Panova versloeg ze in de halve finales Anastasia Detiuc en Miriam Kolodziejova uit Tsjechië: 6-4 5-7 10-8.

Spelregelcommissie praat over buitenspeltechnologie op WK Qatar

14.14 uur: De internationale spelregelcommissie IFAB praat maandag in Doha over het mogelijke gebruik van semiautomatische buitenspeltechnologie bij het WK voetbal van eind dit jaar in Qatar. Het onderwerp staat als discussiepunt op de agenda voor de 136e jaarvergadering van de IFAB, die de spelregels in het voetbal bepaalt.

De afgelopen maanden liet de mondiale federatie FIFA op onder meer het toernooi om de Arab Cup en het WK voor clubs tests uitvoeren met de semiautomatische buitenspeltechnologie. Het systeem bestaat uit camera’s aan het dak van het stadion. Aan de hand van trackinggegevens kan zowel de buitenspellijn als het moment van raken van de bal in driedimensionale beelden bijna live worden doorgespeeld naar iemand die achter de tv-schermen zit. De videoarbiter geeft zijn beoordeling dan door aan de scheidsrechter op het veld.

„Bij een buitenspelincident wordt de beslissing genomen nadat niet alleen de positie van de spelers is geanalyseerd, maar ook hun betrokkenheid bij de actie”, zei scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina eerder. „Technologie kan een lijn trekken, maar de beoordeling van een situatie blijft in handen van de scheidsrechter.”

In de Nederlandse voetbalcompetitie wordt al enkele jaren gebruik gemaakt van een minder geavanceerde vorm van buitenspeltechnologie. Door lijnen te trekken, kunnen de videoarbiters bepalen of bij bijvoorbeeld een doelpunt sprake was van buitenspel. Desondanks leidt dat af en toe nog steeds tot discussie.

De FIFA maakte vier jaar geleden op het WK in Rusland voor het eerst gebruik van de VAR.

Sterke start Nederlandse topteams op WK beachvolleybal in Rome

12.21 uur: De Nederlandse topduo’s Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen en Katja Stam/Raïsa Schoon zijn de WK beachvolleybal in Rome beide begonnen met een overtuigende zege. Brouwer en Meeuwsen versloegen een Marokkaans koppel in hoog tempo met 21-11 21-9. Stam en Schoon hadden het nog makkelijker tegen een duo uit Costa Rica: 21-5 21-8.

De Nederlandse vrouwen zijn in Rome als eerste geplaatst. Stam (23) en Schoon (20), die vorig jaar in Tokio debuteerden op de Olympische Spelen, wonnen in maart een Elite 16-toernooi in Mexico en stonden daarnaast nog twee keer in een finale. Het jonge duo voert de wereldranglijst aan.

Brouwer (32) en Meeuwsen (34) behoren al jaren tot de wereldtop. Ze werden in 2013 wereldkampioen en pakten brons bij de Spelen van Rio 2016. Zowel bij de mannen als de vrouwen doen 48 teams mee aan het WK. Naast Stam/Schoon en Brouwer/Meeuwsen zijn nog drie Nederlandse koppels actief: Stefan Boermans/Matthew Immers, Leon Luini/Ruben Penninga en Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde.

De nummers 1 en 2 van de twaalf poules gaan door naar de knock-outfase, net als de vier beste nummers 3. De overige nummers 3 strijden in een tussenronde om de resterende vier plekken in de knock-outfase. De wereldkampioenschappen worden gehouden in het Foro Italico in de Italiaanse hoofdstad.

Nico Rosberg Ⓒ ProShots

Oud-wereldkampioen Rosberg niet welkom in Formule 1 zonder vaccin

11.12 uur: Oud-coureur Nico Rosberg komt de Formule 1-circuits niet meer op. De Duitser, die in 2016 wereldkampioen werd en daarna meteen stopte, weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Omdat dat dit seizoen wel verplicht is in de koningsklasse van de autosport, ontbreekt Rosberg op de circuits.

De zoon van Keke Rosberg, de wereldkampioen van 1982, werkt als tv-analyticus voor betaalzender Sky Sports. Tijdens de grand prix van twee weken geleden in zijn woonplaats Monaco gaf Rosberg commentaar vanuit zijn appartement in plaats van vanaf het circuit.

Bij de Duitse tv-zender Sport1 gaf de oud-coureur van Williams en Mercedes opheldering. „Ik heb corona gehad en daardoor natuurlijke afweerstoffen in mijn lichaam. Ik laat me daar ook regelmatig op testen. Volgens mijn arts heeft het absoluut geen zin om ook nog een vaccinatie te nemen”, aldus Rosberg.

De wereldkampioen van 2016 kreeg geen medische uitzondering om zonder vaccin toch de circuits op te mogen. Volgens Sport1 is de toekomst van Rosberg bij Sky Sports onzeker, nu hij zijn werk niet optimaal kan uitvoeren. Komende zondag staat in Baku de Grote Prijs van Azerbeidzjan op het programma.

Koreaan Kim volgt Dijkema op als voorzitter schaatsunie ISU

08.36 uur: De Koreaan Jae-youl Kim volgt Jan Dijkema op als voorzitter van de internationale schaatsunie ISU. Op het congres van de ISU in de Thaise stad Phuket won Kim de voorzittersverkiezing. Dijkema (77) was zes jaar de baas van de mondiale bond. De geboren Drent volgde in 2016 de Italiaan Ottavio Cinquanta op, die 22 jaar voorzitter was geweest.

Bij de verkiezing waren vier kandidaten om Dijkema op te volgen. Kim won al in de eerste ronde met 77 van de 119 stemmen en versloeg daarmee de kandidaten uit de Verenigde Staten, Finland en Servië. „Ik ben heel verrast door jullie overweldigende steun”, zei de eerste Aziatische voorzitter van de ISU in zijn speech. „Ik wil een voorzitter zijn voor alle landen, ongeacht hoe groot die zijn en uit welke regio ze komen. We zijn een familie, samen kunnen we onze sport laten groeien.”

De 53-jarige Kim was eerder voorzitter van de Koreaanse schaatsbond en zat in het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. Hij maakt sinds 2016 deel uit van het bestuur van de ISU. Kim is de twaalfde voorzitter van de internationale bond.