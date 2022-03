Van der Poel voelt zich weer 100 procent: ’Ik rij zondag om te winnen’

Het ging vaak over zijn rug, het afgelopen jaar. Van der Poel bleek een structureel probleem te hebben, dat losstond van zijn val tijdens de olympische mountainbikerace. De klachten gingen verder terug, van voor de Tour de France zelfs waarin hij een kleine week de gele trui droeg. In het najaar won hij nog bijna de uitgestelde editie van Parijs-Roubaix, maar het veldritseizoen werd kort na kerst afgebroken. De rug had vooral rust nodig. „Ik focus me nu meer op stabiliteit, met fitness bijvoorbeeld. Daardoor zit ik wel eens een uurtje korter op de fiets.”

Terwijl het peloton zich in koersen in gang zette, stapte Van der Poel (27) voorzichtig weer op de fiets. In Spanje, tijdens trainingen, ging het zo goed dat hij zijn doelen steeds bijstelde. „In eerste instantie dacht ik niet dat ik de Vlaamse klassiekers zou halen. Ik richtte me al een beetje op de Waalse koersen, maar ik verbeterde zo snel dat ik erin begon te geloven.”

Plots meldde zijn ploeg Alpecin-Fenix dat Van der Poel half maart in de Wielerweek Coppi e Bartali zijn rentree zou maken. Niet veel later volgde zelfs de aankondiging dat het Milaan-Sanremo zou worden. Nog zonder ambitie om voor de winst te gaan, maar hij werd keurig derde en mopperde zelfs dat er meer had ingezeten. In ’Coppi e Bartali’ volgde ritwinst „op z’n Van der Poels”, na een dag van aanvallen.

Het gevoel is „supergoed” vertelde hij dinsdag in een zoommeeting met de internationale pers. „Maar een zekerheid dat het dan ook gaat lukken heb je niet.” Dwars door Vlaanderen won hij in 2019, de Ronde van Vlaanderen het jaar erop, toen het publiek vanwege corona niet meer welkom was. „Ik heb het in Italië al weer ervaren. Het is zo veel fijner te koersen met publiek.”

Het mijden van wedstrijden, zowel in de cross als op de weg, heeft hem tijd gegeven. „Ik denk dat dit daardoor zelfs een van mijn betere voorbereidingen is geweest. Ik kan alleen maar tevreden zijn met hoe het gaat. Met dit gevoel ga ik vol vertrouwen de klassiekers in. Ik zal ook zondag rijden om te winnen.”