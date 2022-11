VIDEO Iraniërs in tranen tijdens volkslied, politieke onrust sijpelt door op WK-tribunes

Vier dagen geleden tegen Engeland waren de spelers van Iran muisstil tijdens het volkslied uit protest. Terwijl ze nu wel de woorden mee prevelden, vloeiden de tranen bij een aantal fans op de tribunes.

Toch was ook in het stadion te merken dat het land momenteel verdeeld is, zo meldt het persbureau Belga. Want enkele Iraanse fans namen vlaggen in beslag van supporters die opkomen tegen het Iraanse regime en die het stadion binnengingen en riepen beledigingen naar mensen met truitjes met de slogan „Women, Life, Freedom.”

Mannen scandeerden boos „de Islamitische Republiek Iran” tegen vrouwen die interviews over de protesten in hun thuisland gaven aan buitenlandse media. Veel vrouwelijke fans waren zichtbaar geschokt toen Iraanse regeringsaanhangers hen omringden met nationale vlaggen en filmden met hun telefoons.

Buiten de veiligheidscontrole bij het stadion barstten scheldpartijen los tussen fans die „vrouwen, leven, vrijheid” schreeuwden en anderen die „de Islamitische Republiek” riepen.

Masha Amini

Al sinds medio september - toen de 22-jarige Mahsa Amini stierf in een politiebureau, nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie - zijn er volop protesten in Iran uit onvrede over het strenge heersende islamitische regime. Spelers van de nationale ploeg hebben hun steun uitgesproken.