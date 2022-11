VIDEO Quincy Promes aanstichter massale vechtpartij Zenit-Spartak

De voormalig Ajacied kreeg het aan de stok met zijn opponent, waarna de vlam werkelijk compleet in de pan sloeg. Een massale vechtpartij ontstond. Uiteindelijk leverde dit zes rode kaarten op. Promes kreeg overigens geen rode kaart. Zenit won het duel via strafschoppen, nadat er niet was gescoord.

Bekijk hieronder de beelden:

En dat terwijl Promes juist nog een jubileum wedstrijd speelde: zijn 200e voor Spartak. Hierin scoorde hij 98 maal en ga hij 48 assists.

Promes speelde vorig jaar zomer op het EK zijn laatste wedstrijd voor Oranje. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude zou Promes een neef met een mes in een knie hebben gestoken. Het slachtoffer liep daarbij ernstig letsel op.