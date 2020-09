Judobond bijna verzekerd van miljoenenbijdrage

De financiële toekomst van het Nederlandse topjudo lijkt niet langer op het spel te staan, nu de bondsraad tijdens een allesbepalende vergadering alsnog heeft ingestemd met een nieuwe visie op talentontwikkeling. Daardoor geeft NOC*NSF binnenkort waarschijnlijk een klap op de investeringsbegroting voor het topjudo voor de periode 2021-2024. Dat gaat om maar liefst 75% van de topsportbegroting van de judobond, een miljoenenbedrag dat cruciaal is voor het voortbestaan van het Nederlandse topjudo en het peperdure Papendal-project.

De afgelopen maanden was er binnen de bondsraad grote verdeeldheid over die bewuste nieuwe visie op talentontwikkeling, waarin wordt gepleit voor een belangrijkere rol voor judoclubs in het opleidingstraject van talenten. Het voortdurende gesteggel over de toekomstplannen resulteerde onder meer in een bestuurlijke clash, waarbij drie bestuursleden het veld ruimden en er nu nog een tweekoppig bestuur over is. NOC*NSF dreigde keihard in te grijpen en de geldkraan dicht te draaien als er niet voor 1 oktober zou worden voldaan aan de strenge voorwaarden die de sportkoepel stelt.

Hoewel daarin nu een belangrijke stap is gezet, betekent dat niet dat alle judoproblemen direct zijn opgelost. De komende tijd wordt gekeken naar een structurele oplossing om bestuurlijke clashes te voorkomen. Het recentelijke aftreden van drie bestuursleden betekende namelijk de zesde bestuurlijke vechtmutatie in twintig jaar, en dat had dit keer op een haar na verstrekkende gevolgen voor de toekomst van het topjudo.

Zowel NOC*NSF als de directie van de JBN streeft ook op bestuurlijk vlak naar een nieuw, toekomstbestendig model.