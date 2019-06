PEC Zwolle in zee met Wennemars

De 43-jarige Wennemars gaat de selectie ondersteunen op het gebied van fysieke ontwikkeling, voeding en medische zaken. Het doel van zijn aanstelling is het verbeteren van het topsportklimaat bij PEC Zwolle, zo meldt de nummer 13 van afgelopen seizoen. De focus ligt op het eerst elftal, maar Wennemars zal zich ook met de voetbalacademie en kantoororganisatie gaan bezighouden.

„Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik PEC Zwolle liefheb. Het is mijn club en het doet me dan ook oprecht heel goed komend seizoen een steentje te kunnen bijdragen aan de prestaties en ontwikkeling van spelers en staf”, zei Wennemars, die op de Olympische Spelen van 2006 in Turijn twee bronzen plakken veroverde.