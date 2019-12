Keeperstrainer Hoek aan de slag in Japan

,,Japan heeft de droom uitgesproken om in 2050 het WK te organiseren én winnen”, vertelt de 63-jarige Nederlander. ,,Er ligt een heel plan klaar met hoe ze dat willen realiseren. Ze zijn bij mij uitgekomen, omdat ze meer en sneller progressie willen boeken als het gaat om de ontwikkeling van keepers. Ik ga vooral de coaches adviseren en opleiden. Het lijkt me een mooie uitdaging in een bijzonder land.”

Hoek tekende donderdag een contract voor één jaar, waarbij de intentie voor een langere samenwerking is uitgesproken. De Noord-Hollander zal minimaal vier keer twee weken per jaar in Japan aanwezig zijn. De rest doet hij vanuit Nederland.