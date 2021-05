Live Formule 1: Wat kan Max Verstappen in Spanje?

Tot nu toe kent Verstappen een prima weekeinde in Spanje. Nadat de Nederlander in de laatste vrije training de snelste tijd liet noteren, net als in alle laatste vrije trainingen dit seizoen overigens, kwalificeerde hij zich zaterdag als tweede op 36 duizendsten van Lewis Hamilton. „We weten dat Mercedes hier moeilijk te verslaan is. Ik denk dat ik blij kan zijn dat we er zo dichtbij staan. Mijn ronde was heel goed, daar was ik blij mee. Om eerlijk te zijn heb ik geen fout gemaakt”, aldus een tevreden Red Bull-coureur.

Verstappen besefte dat een goede startpositie in Barcelona extra belangrijk is. Hamilton, die zaterdag zijn honderdste pole position pakte, won de laatste vier races in Spanje. Drie keer begon hij vanaf pole, één keer vanaf de tweede plek. De Nederlander hoopt de Brit op het lange rechte stuk naar de eerste bocht in te halen. „Het zou mooi zijn als ik daar de leiding kan pakken”, aldus Verstappen. „Wie als eerste door bocht 1 gaat, heeft natuurlijk een voordeel. Iemand volgen is op dit circuit namelijk erg moeilijk, laat staan inhalen.”

Verstappen zijn teamgenoot Sergio Perez start vanaf een teleurstellende achtste plaats. De Mexicaan werd afgelopen winter door Red Bull gecontracteerd en moet de Nederlander ’rugdekking’ geven. Met een achtste startplek lijkt dat een lastige opgave.