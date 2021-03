Max Verstappen: ’Ik heb altijd vertrouwen, ook als ik laatste rijd’

De verwachtingen zijn hooggespannen na de voor Red Bull soepel verlopen testdagen op hetzelfde circuit. Maar dat zegt zeker nog niet alles. „Zeker als je zo weinig tijd hebt, is dit wel wat je wil tijdens de testdagen”, aldus Verstappen in Bahrein. „Het belangrijkste was dat de auto voorspelbaar aanvoelde. Ook met de temperatuurverschillen en de wind. Of ik vol vertrouwen ben? Dat ben ik altijd, ook als ik laatste rijd. Al denk ik niet dat we laatste rijden, hoor…”

Op de vraag of hij verwacht dat hij nu echt het gevecht met Mercedes aan kan gaan, gaf Verstappen hetzelfde antwoord als de laatste weken: „We zullen zien. Het gaat er niet om wat je roept, maar wat je op het circuit presteert. Al het andere leidt alleen maar af.”

