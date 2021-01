Rivaldo prijst aanpak van Ronald Koeman bij FC Barcelona

„Ik heb altijd gezegd dat de sleutel tot het managen van jonge talenten is niet te veel druk op ze leggen. Dat doet Koeman goed”, zegt de 48-jarige Braziliaan in een column van Betfair. „Hij brengt de jonge spelers samen met gevestigde namen als Sergio Busquets, Lionel Messi en Jordi Alba. Daarvoor verdient Koeman felicitaties en respect.”

Barcelona is ver verwijderd van de koppositie van Atletico Madrid, maar toch is Rivaldo positief over de ploeg. Vooral keeper Marc-André ter Stegen kan op complimenten. „Hij is de beste keeper die ik oit heb gezien bij Barcelona, ook nog beter dan Victor Valdes. Ze hebben een vergelijkbare stijl.”

Na een moeilijke periode komt ook Ousmane Dembele wat beter uit de verf in Catalonië. „Ik geeft toe dat ik hem heb bekritiseerd. Ik heb altijd gezegd dat hij zich simpelweg moet concentreren op wat belangrijk is: voetbal en FC Barcelona. Hij heeft een aantal briljante middelen en is tweebenig. Als hij gefocust blijft, kan hij indruk maken op iedereen.”

De 48-jarige Rivaldo vindt dat generatiegenoot Zinedine Zidane het een stuk minder goed doet bij Real Madrid. „Ik weet niet wie er achter zit, maar Zidane doet het tegenovergestelde van in zijn begintijd bij Real Madrid. Toen gaf hij jonge talenten als Valverde, Rodrygo en Vinicius vaak speeltijd.”