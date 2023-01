Van Aert weer sterker dan Van der Poel: ’Rug gaat niet zoals ik zou willen’

Van der Poel was dit veldritseizoen voortvarend begonnen met onder meer zeges in Antwerpen en Gavere en ook begin dit jaar maakte hij in Herentals nog een solide indruk. In Koksijde bleek donderdag dat het met de rug echter nog niet goed zit. Het was juist die blessure die hem een jaar geleden het seizoen voortijdig deed beëindigen. „Het gaat niet zoals ik zou willen”, vertelde de viervoudig wereldkampioen na de cross in Zonhoven.

Van Aert was in de twaalfde veldrit om de wereldbeker een klasse apart. De Belg van Jumbo-Visma reed vanaf de derde ronde alleen voorop in Zonhoven, waar een parcours in en rond de Kuil was neergelegd. Van der Poel moest na een val in de achtervolging, maar de Nederlander kwam nooit meer in de buurt van zijn rivaal. Hij finishte op een kleine anderhalve minuut als tweede. De Belg Laurens Sweeck, leider in het wereldbekerklassement, werd derde. Nederlands kampioen Lars van der Haar finishte als zesde.

Zeer frustrerend

Inmiddels won Van Aert zes van de negen veldritten waarin hij Van der Poel trof. Op 5 februari volgt het ultieme duel op het WK in Hoogerheide. Maar voorlopig heeft de Nederlander zorgen om de rug waardoor hij het verloop van de cross in Zonhoven, net als donderdag in Koksijde, als „zeer frustrerend” had ervaren. „Het is moeilijk je te focussen op de wedstrijd. Je denkt alleen maar aan je rug, terwijl je met de wedstrijd bezig zou moeten zijn. Ik kan niet de snelheid ontwikkelen die ik eigenlijk zou willen halen.”

Van der Poel gaat in Spanje op de weg trainen. De fysiotherapeut zal eraan te pas komen om de rugklachten te verlichten. Voorlopig staat voor het WK alleen nog een wereldbekerwedstrijd in Benidorm (22 januari) op het programma.

Van Anrooij

Shirin van Anrooij is de behendigste gebleken in de twaalfde wedstrijd om de wereldbeker. Het parcours in en rond de Kuil van het Belgische Zonhoven telde drie afdalingen, waar veel rensters in het rulle zand onderuit gingen.

Van Anrooij, die uitkomt voor Baloise Trek Lions, bleef overeind en won met ruim een halve minuut voorsprong op Puck Pieterse. Voor de 20-jarige Zeeuwse was het haar derde wereldbekerzege van het seizoen. Klassementsleider Fem van Empel finishte als derde.

Shirin van Anrooij. Ⓒ ANP/HH

Van Anrooij was donderdag in de Duinencross van Koksijde ook al de beste geweest, een wedstrijd uit de reeks om de X2O-Trofee. Samen met haar land- en leeftijdsgenoten Van Empel en Pieterse heerst ze dit jaar in de wereldbeker. Er volgen nog twee manches: in Benidorm en Besançon. Begin februari is het WK in Hoogerheide.

Van Empel onderuit

Van Empel was de eerste van de favorieten die op de steilste afdaling onderuit ging. De renster van Jumbo-Visma, al zes keer winnaar van een wereldbekercross deze winter, zag een pak rensters passeren en kon gaan achtervolgen waarbij ze nog een keer onderuit ging. Vooraan reden Pieterse en Van Anrooij, waarbij de eerste na een val in de tweede ronde terugviel, maar zich daarna wel handhaafde op de tweede plaats. „Ik wilde te graag en viel te vaak”, zei de renster van Alpecin-Deceuninck, die Van Anrooij wel vooraan had verwacht in Zonhoven. „Ze is altijd goed na de kerstperiode richting de kampioenschappen.”

Volgende week staan er nationale titels op het spel, maar Van Anrooij werd uiteraard gevraagd naar haar plannen voor het WK. Een wereldtitel bij de beloften - eerder al door Van Empel en Pieterse veroverd - ligt voor het grijpen in Hoogerheide. Maar de Zeeuwse kan ook bij de elitevrouwen starten. „Tot vandaag was ik nog 100 procent zeker dat ik bij de beloften zou rijden. Maar ik wist ook dat er vragen zouden komen en eerlijk gezegd weet ik het nu nog niet. Het wordt een moeilijke beslissing.”

Over haar optreden in Zonhoven was ze zeer te spreken. „Ik maakte geen fouten en controleerde de wedstrijd. Ik wist na Koksijde wel dat het mogelijk was hier te winnen, maar niet na een solo vanaf de tweede ronde.”