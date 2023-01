Van Anrooij oppermachtig in wereldbeker Zonhoven

Van Anrooij, die uitkomt voor Baloise Trek Lions, bleef overeind en won met ruim een halve minuut voorsprong op Puck Pieterse. Voor de 20-jarige Zeeuwse was het haar derde wereldbekerzege van het seizoen. Klassementsleider Fem van Empel finishte als derde.

Van Anrooij was donderdag in de Duinencross van Koksijde ook al de beste geweest, een wedstrijd uit de reeks om de X2O-Trofee. Samen met haar land- en leeftijdsgenoten Van Empel en Pieterse heerst ze dit jaar in de wereldbeker. Er volgen nog twee manches: in Benidorm en Besançon. Begin februari is het WK in Hoogerheide.