Live Eredivisie: FC Twente - PSV 1-0

FC Twente - PSV (vanaf 20.45 uur)is hier live te volgen via onze uitgebreide widget met extra statistieken.

Trainer Mark van Bommel stuurt de volgende elf PSV’ers het veld in tegen FC Twente: Zoet; Dumfries, Sainsbury, Viergever, Sadilek; Rosario, Gutierrez, Pereiro; Bergwijn, Malen, Bruma.

Dat betekent dat Hirving Lozano op de bank begint tegen de promovendus uit Endschede.

Drie nieuwkomers

PSV krijgt in de eerste speelronde te maken met FC Twente, dat na een jaar afwezigheid weer terugkeert op het hoogste voetbalpodium van Nederland. Feyenoord moet het zondagmiddag in De Kuip opnemen tegen een andere promovendus, Sparta Rotterdam. Dat zorgt dus direct voor een beladen derby in de Eredivisie. Promovendus nummer 3, RKC Waalwijk, heeft op een papier een makkelijkere opgave en reist af naar Venlo voor de confrontatie met VVV.

Voor het eerst in jaren zullen er aan het einde van het seizoen twee clubs rechtstreeks uit de Eredivisie degraderen. De nummer 16 gaat de play-offs in met zes clubs uit de Keuken Kampioen Divisie, waar de bal pas vanaf volgende week weer rolt.

Programma eerste speelronde Eredivisie

Vrijdag 2 augustus

PEC Zwolle - Willem II 1-3

Zaterdag 3 augustus

FC Emmen - FC Groningen 0-1

Vitesse - Ajax 2-2

20:45 uur: FC Twente - PSV

20:45 uur: VVV-Venlo - RKC Waalwijk

Zondag 4 augustus

12:15 uur: Heracles Almelo - SC Heerenveen

14:30 uur: Feyenoord - Sparta Rotterdam

16:45 uur: ADO Den Haag - FC Utrecht

20:00 uur: AZ - Fortuna Sittard

Voetbalpodcast

In de eerste voetbalpodcast van het nieuwe seizoen kijkt chef voetbal Valentijn Driessen vooruit en bespreekt hij samen met clubwatchers Mike Verweij (Ajax), Robin Jongmans (PSV) en Marcel van der Kraan (Feyenoord) de laatste stand van zaken.

