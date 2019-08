Programma Eredivisie: Feyenoord - Sparta

Daley Blind Ⓒ BSR/Soccrates

Het nieuwe seizoen van de Eredivisie is officieel begonnen en de eerste verrassingen zijn direct een feit. Zowel Ajax als PSV heeft zijn openingsduel niet kunnen winnen. De eerste speelronde wordt zondag vervolgd. Het meest in het oog springende affiche is de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam.