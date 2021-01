’Joshua Zirkzee op weg naar Parma’

Volgens Italiaanse media wordt de transfer op korte termijn afgerond. De 19-jarige voetballer gaat in eerste instantie op huurbasis over. Parma zou het recht hebben bedongen hem na dit seizoen voor ruim 15 miljoen euro te kopen.

Sinds 2017 speelt Zirkzee bij Bayern en hij heeft nog een contract tot 2023. Vorig seizoen scoorde hij vier keer in de Bundesliga. In de huidige competitie werd hij pas drie keer ingezet door coach 'Hansi' Flick. Voor de positie van spits is hij hooguit derde keus, achter onder meer de Poolse topschutter Robert Lewandowski.

In een onlangs gespeelde wedstrijd met het tweede kreeg Zirkzee de rode kaart, waardoor hij momenteel is geschorst. Ook Everton, dat uitkomt in de Engelse Premier League, werd de laatste dagen in verband gebracht met het Nederlandse talent.