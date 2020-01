Wüst: ’Publiek in Thialf geeft me de energie die ik nodig heb’

„Deze Europese titel had ik nog niet, dus mede daarom ben ik er erg blij mee”, reageerde de 33-jarige kopvrouw van TalentNED bij de NOS. Wüst had na haar triomf amper tijd om bij te komen en de media even te woord te staan. Na haar huldiging kroop ze meteen weer op een hometrainer om zich voor te bereiden op de teamsprint later op de avond.

„Ik train niet urenlang in de zomer op de fiets om nu wedstrijden over te slaan”, legde Wüst uit. „Zeker voor eigen publiek wil ik het altijd graag laten zien. De steun van het publiek in Thialf geeft me altijd een beetje extra energie dat ik soms nodig heb om te winnen. Deze race ging gelukkig al weer wat beter dan tijdens de NK, alleen mijn opening was nog niet goed. Er is dus nog ruimte voor verbetering.”

Wüst zegevierde in Heerenveen in een tijd van 1.54,88. De Russin Yevgenia Lalenkova pakte zilver met een tijd van 1.55,22. Haar landgenote Yekaterina Shichova eindigde als derde in 1.55,31. Melissa Wijfje belandde met een tijd van van 1.55,42 op de vierde plek. Joy Beune reed de zevende tijd (1.56,41).

Bekijk ook: Thomas Krol klopt Yuskov op 1500 meter EK afstanden