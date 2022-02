Wesley Sneijder na vertrek Overmars: ’Ajax mag me bellen’

De 37-jarige Sneijder ging dinsdagavond bij RTL in op een mogelijke functie bij de Amsterdamse club. „Ik zou het niet in mijn eentje willen doen, maar misschien kan ik als uithangbord wat betekenen”, aldus Sneijder.

Overmars is sinds begin vorige week weg bij Ajax als directeur voetbalzaken nadat duidelijk was geworden dat hij schuldig was aan grensoverschrijdend gedrag binnen de Amsterdamse club. „Ik ben niet direct gepolst, maar ik sta er wel voor open”, zegt Sneijder. „Maar ik moet dan wel iemand naast me hebben die me met het bedrijfsmatige kan helpen.”

De voormalig middenvelder van de Amsterdamse club denkt dat hij uiteindelijk toch de technische kant op wil, na eerder al zijn licht op te hebben gestoken in het trainersvak en aan de kant van de spelersbegeleiding. „Ik neig er toch naar dat dat de richting is die ik op wil.”