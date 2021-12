Ranomi Kromowidjojo en Arno Kamminga naar finales op WK kortebaan

Kromowidjojo prolongeerde zondag al haar wereldtitel op de 50 vlinder. De 31-jarige Groningse pakte drie jaar geleden bij de WK in Hangzhou ook goud op de 100 vrij, maar die afstand sloeg ze in Abu Dhabi over.

Kamminga plaatste zich op de 50 meter schoolslag met 26,21 als gedeeld zevende voor de finale. Hij was 4 honderdsten van een seconde sneller dan de Rus Andrei Nikolajev, die als nummer 9 de eindstrijd miste. De Katwijker, die op de Olympische Spelen van Tokio zilver pakte op de 100 en 200 school, profiteerde van een diskwalificatie van de Turk Huseyin Sakci die met 25,52 wel eerder had aangetikt in de halve finale.

Kamminga eindigde in Abu Dhabi als vierde op de 100 school. Op de dubbele afstand pakte hij zilver.

Toussaint raakt wereldrecord in WK-finale kwijt aan Mac Neil

Kira Toussaint heeft het wereldrecord op de 50 meter rugslag moeten afstaan aan Maggie Mac Neil. De 21-jarige Canadese pakte bij de WK het goud in 25,27 seconden. Daarmee dook ze ruim onder het wereldrecord van 25,60 dat Toussaint vorig jaar zwom in Boedapest.

De Nederlandse wereldrecordhoudster ontbrak in de finale. Toussaint, die haar voorbereiding op de WK door ziekte verstoord zag worden, was met 26,43 (tiende) blijven steken in de halve finales. "De pijp is gewoon helemaal leeg", zei ze in tranen. Maaike de Waard wist de strijd om de medailles wel te halen. Ze tikte in de finale als vijfde aan in 25,99.

Achter de ongenaakbare Mac Neil pakte haar landgenote Kylie Masse het zilver in 25,62. Het brons ging naar de Zweedse Louise Hansson (25,86). "Ik wist dat het wereldrecord haalbaar was en ik dacht: ik ga er gewoon voor", zei de geboren Chinese, die in Canada opgroeide. Mac Neil kreeg als beloning voor haar wereldrecord een cheque van 50.000 dollar. Op de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Tokio pakte ze goud op de 100 meter vlinderslag.

Korstanje zesde in WK-finale 50 vlinder

Nyls Korstanje heeft naast de medailles gegrepen in de finale van de 50 meter vrije slag. De 22-jarige Korstanje tikte als zesde aan in 22,39 seconden, iets boven zijn Nederlands record (22,35). De wereldtitel ging naar de 41-jarige Braziliaan Nicholas Santos: 21,93.

De veteraan had op het podium gezelschap van Dylan Carter uit Trinidad en Tobago (zilver in 21,98) en de Italiaan Matteo Rivolta (brons in 22,02). Korstanje had zich met 22,45 als laatste geplaatst voor de finale.

Zwemmer Pijnenburg naar WK-finale 100 meter vrije slag

Stan Pijnenburg heeft zich bij de WK kortebaan in Abu Dhabi geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag. Met 46,60 seconden zette Pijnenburg de zevende tijd neer in de halve finales. De 25-jarige Brabander, met 46,38 de houder van het Nederlands record, mag dinsdag in het 25-meterbad gaan strijden om de medailles op het koningsnummer. Bij de EK van vorige maand in Kazan werd hij vijfde op de 100 vrij.

Pijnenburg klokte in de series 47,13. Jesse Puts werd met 47,97 uitgeschakeld.

De Italiaan Alessandro Miressi was een klasse apart in de halve finales. Miressi was met 45,58 de enige die onder de 46 seconden bleef. Achter hem zijn de verschillen vrij klein.

Tessa Giele bleef steken in de halve finales van de 100 vlinder. De 19-jarige zwemster verbeterde wel opnieuw haar persoonlijk record. Ze tikte aan in 56,88, aanzienlijk sneller dan het pr dat ze 's ochtends in de series had gezwommen (57,24). Giele eindigde als twaalfde in het veld van zestien zwemsters.