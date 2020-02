Cristiano Ronaldo redt Juventus in slotminuut

Ante Rebic bracht AC Milan op voorsprong. Cristiano Ronaldo maakte in blessuretijd gelijk. Hij benutte een strafschop die hij zelf had verdiend. AC Milan was lang de betere ploeg. Het was vooral aan de 42-jarige doelman Gianluigi Buffon te danken dat Juventus niet meer doelpunten tegen kreeg.

Juventus werd sterker nadat AC Milan na 72 minuten met tien man verder moest. Theo Hernandez kreeg een tweede gele kaart voor een overtreding op Paulo Dybala. Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd voor Juventus. HIj vocht enkele pittige duels uit met Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse spits kreeg een gele kaart omdat hij tijdens een luchtduel een hand in het gezicht van de oud-verdediger van Ajax zette. AC Milan kreeg zeven gele kaarten, Juventus maar één.

De andere halve finale gaat tussen Internazionale en Napoli. Het eerste duel tussen die ploegen eindigde woensdag in een uitzege voor de club uit Napels (0-1). Fabian Ruiz maakte het enige doelpunt.