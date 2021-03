Peter Bosz is op termijn een gevaar voor Frank de Boer

De Boer kende een komeetachtige start van zijn trainerscarrière. Bij Ajax maakte hij een einde aan de zevenjarige kampioensdroogte, bezorgde hij zijn club op zijn verjaardag in 2011 de vurig begeerde derde ster en werd hij in 5,5 jaar vier keer kampioen. Maar daarna was het over met de pret. Bij Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United werd de 112-voudig international voortijdig ontslagen.

De harde lessen uit Italië, Engeland en Amerika wilde De Boer gebruiken in zijn nieuwe rol als bondscoach. „Soms moet je durven egoïstischer te handelen en tevens flexibel te zijn. Als dat niet in je karakter zit, moet je dat leren. Verder is op korte termijn presteren het belangrijkste. Randzaken tellen niet”, zei hij in een uitgebreid interview in De Telegraaf, begin dit jaar. Dat op korte termijn presteren, lukt nog niet.

De zeperds bij zijn clubs na Ajax zorgden voor scepsis bij zijn aanstelling. De Boer begreep dat, maar vond de kritiek ver gaan. „Soms leek het alsof ik me moest verantwoorden voor de keus van de KNVB om mij als bondscoach aan te stellen. Het is toch echt zo dat het initiatief van de KNVB is uitgegaan en Nico-Jan Hoogma mij heeft benaderd.”

Dat klopt als een bus, maar gebeurde pas nadat Frank Rijkaard en Peter Bosz hadden aangegeven geen belangstelling voor de baan van bondscoach te hebben. Rijkaard heeft definitief een streep onder zijn trainersloopbaan gezet en Bosz stond destijds nog onder contract bij Bayer Leverkusen. De openlijke sollicitatie van Louis van Gaal via de NOS bleef door de KNVB onbeantwoord.

Dat Bosz na zijn recente ontslag bij Leverkusen niets omhanden heeft, kan op termijn een gevaar voor De Boer vormen. De voormalige coach van onder meer Heracles Almelo, Vitesse, Ajax en Borussia Dortmund werkte in het verleden succesvol samen met KNVB-directeur topvoetbal Hoogma en rvc-voorzitter Jan Smit.

