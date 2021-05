Mohammed Hamdi stapt op bij ADO Den Haag

Opvallend genoeg spande Hamdi als directeur enkele weken geleden een rechtszaak aan tegen zijn Chinese bazen als eigenaren van de club. Hij werd in het gelijk gesteld en UVS moest 2,1 miljoen euro overmaken naar de club. Toen ‘China’ niet over de brug kwam, deed Hamdi een beroep op de WHOA om direct faillissement te voorkomen. Die wet geeft ADO het huidige bestaansrecht en Hamdi hoopt op deze manier de club in leven te houden door een schuldsanering en financiële herstructurering door te voeren.

Afgelopen seizoen heeft Hamdi met ADO geprobeerd sportief en financieel het hoofd boven water te houden. Sportief ging de club kopje onder tegen Willem II en financieel zal komende weken moeten blijken of ADO bestaansrecht heeft. Inmiddels is het duidelijk dat rechtsachter Milan van Ewijk voor een half miljoen euro naar SC Heerenveen verhuist, wat enige lucht biedt. Op de achtergrond zijn de laatste weken diverse kandidaat-kopers de revue gepasseerd, maar vooralsnog wacht de club nog op een definitieve verkoop. ADO verloor zijn voorlopig laatste duel in de Eredivisie vandaag met 3-2 bij FC Twente.