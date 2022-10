Premium Het beste van De Telegraaf

Volleybalsters Oranje wacht monsterklus: ’Dan maar extra stunten’

Door Lisa Schoenmaker

Celeste Plak in actie. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Na twee nederlagen op rij weten de Nederlandse volleybalvrouwen dat ze hard aan de bak moeten. Het WK in eigen land werd afgetrapt met drie overwinningen, maar van die vreugde is op dit moment weinig over. Er moet een klein wonder gebeuren, wil Oranje nog aan de doelstelling voldoen om de kwartfinales te halen. „Maar ik wil absoluut niet bij de pakken gaan neerzitten hoor, het toernooi is nog lang, dus alles is mogelijk”, hield Celeste Plak zondagavond de moed erin.