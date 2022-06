FC Utrecht-trainer Fraser leeft erg mee met pechvogel Hendriks

Een week nadat FC Utrecht overeenstemming bereikte over het huren met een optie tot koop van de Feyenoord-verdediger, scheurde die zijn kruisband, toen hij voor zichzelf trainde om fit aan de start te verschijnen bij zijn nieuwe club.

Fraser nam recent contact op met de pechvogel. „Ramon wilde ik eigenlijk al bij Sparta halen. Dat is een fantastische jongen. Voor hem is het heel erg zuur. Ik vind het echt verschrikkelijk. Het typeert die jongen: in zijn vakantie deed hij er alles aan om hier maximaal fit te beginnen. En dan gebeurt dit hem. Verschrikkelijk. Hij heeft me gebeld. Hij was er uiteraard helemaal kapot van.”

Intussen discussiëren Feyenoord en FC Utrecht over de financiële gevolgen van de onfortuinlijke blessure. Fraser gaf aan dat Hendriks bij Feyenoord danwel de KNVB zal gaan revalideren en hield in het midden of hij richting het einde van het seizoen, als hij hersteld zou zijn, nog een optie zou kunnen worden. „De relatie tussen Feyenoord en FC Utrecht is goed. Zij zullen daar in het belang van de clubs en de speler beslissingen in nemen. Daar ga ik niet over. Er moet een zo goed mogelijke oplossing komen voor alle partijen.”